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Пропажа 15-летней из Ачинска: следователи нашли новые улики

Пропажа 15-летней из Ачинска: следователи нашли новые улики

Следственный комитет изучает дело 15-летней девушки из Ачинска, которая, возможно, самостоятельно записала обращение о своем похищении.

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