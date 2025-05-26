Аналитик Норин: ВСУ не удастся восстановить силы в случае прекращения огня

Военный аналитик Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут серьезно нарастить численность резервов и восстановить силы в том случае, если Москва ответит согласием на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня.