Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Аналитик Норин: ВСУ не удастся восстановить силы в случае прекращения огня

Аналитик Норин: ВСУ не удастся восстановить силы в случае прекращения огня

Военный аналитик Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут серьезно нарастить численность резервов и восстановить силы в том случае, если Москва ответит согласием на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня.

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