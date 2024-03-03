Ракетная тревога в Берлине: «Таурусы» раскололи правительственную коалицию

Скандал вокруг обнародованной российскими СМИ записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии, обсуждающих, в частности, возможность удара немецкими крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту, набирает обороты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии