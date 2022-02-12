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Посол Антонов назвал заявления о «вторжении на Украину» бездоказательными

Посол Антонов назвал заявления о «вторжении на Украину» бездоказательными

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что любые высказывания политических деятелей государств Запада касательно «вторжения» РФ на украинскую территорию, в период Олимпийских игр или после них, являются совершенно бездоказательными.

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