Байден предложил властям Польши деньги в долг и боевые вертолёты

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском предложил им займ на $2 млрд на военные нужды, а также заявил о готовности поставить боевые вертолеты, сообщил Белый дом.
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