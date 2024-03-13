Русская весна
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Русская весна

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Байден предложил властям Польши деньги в долг и боевые вертолёты

Байден предложил властям Польши деньги в долг и боевые вертолёты

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском предложил им займ на $2 млрд на военные нужды, а также заявил о готовности поставить боевые вертолеты, сообщил Белый дом.

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