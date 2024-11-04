6 стилей интерьера, которые следует обходить десятой дорогой, если у вас однушка

АМ

Алиса Майская

Плохому танцору... всегда что-то мешает. Кроме "Ампира" все отлично можно вписать в маленькую площадь. А уж что касается "шебби шика", "кантри", "хай тека", "викторианского"("английского", как его обозвал автор) - так это просто отлично получается, (у того, кто действительно специалист, а не вот это вот, типа автора этого опуса).