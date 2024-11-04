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Квартира, дом, дача

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6 стилей интерьера, которые следует обходить десятой дорогой, если у вас однушка

Маленькую квартиру обустроить не так просто, как кажется на первый взгляд. Стоит лишь выбрать неправильное направление в интерьере, как все усилия пойдут насмарку.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Плохому танцору... всегда что-то мешает. Кроме &quot;Ампира&quot; все отлично можно вписать в маленькую площадь. А уж что касается &quot;шебби шика&quot;, &quot;кантри&quot;, &quot;хай тека&quot;, &quot;викторианского&quot;(&quot;английского&quot;, как его обозвал автор) - так это просто отлично получается, (у того, кто действительно специалист, а не вот это вот, типа автора этого опуса).
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