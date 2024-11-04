Маленькую квартиру обустроить не так просто, как кажется на первый взгляд. Стоит лишь выбрать неправильное направление в интерьере, как все усилия пойдут насмарку.
6 стилей интерьера, которые следует обходить десятой дорогой, если у вас однушка
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Плохому танцору... всегда что-то мешает. Кроме "Ампира" все отлично можно вписать в маленькую площадь. А уж что касается "шебби шика", "кантри", "хай тека", "викторианского"("английского", как его обозвал автор) - так это просто отлично получается, (у того, кто действительно специалист, а не вот это вот, типа автора этого опуса).
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