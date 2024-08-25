Как видится мне, Дурова можно освободить только в результате обмена. Беда в том, что во-первых во Франции нет никого, кто был бы сопоставим по значимости и влиянию с Дуровым, даже если выкрасть Макрона.
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Как видится мне, Дурова можно освободить только в результате обмена. Беда в том, что во-первых во Франции нет никого, кто был бы сопоставим по значимости и влиянию с Дуровым, даже если выкрасть Макрона.
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