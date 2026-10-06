Группа в масках из Белоруссии проникла в Латвию и совершила кражу оборудования

Группа неизвестных в масках незаконно пересекла границу с территории Белоруссии в Латвию. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в социальной сети X.
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