Додик: США делают все возможное, чтобы отдалить Европу от России

Global Look Press/IMAGO/Takis Sagias США предпринимают все возможное, чтобы отдалить Европу от России, поскольку такой союз представляет опасность для Вашингтона, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу "РТР-Беларусь".
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