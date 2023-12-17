Додик: США делают все возможное, чтобы отдалить Европу от России

Global Look Press/IMAGO/Takis Sagias США предпринимают все возможное, чтобы отдалить Европу от России, поскольку такой союз представляет опасность для Вашингтона, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу "РТР-Беларусь".