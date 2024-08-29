Отказ в выдаче виз двум российским паралимпийцам может быть связан с их рождением в Крыму («СЭ»)

Как сообщает источник «Спорт-Экспресса», представители российской делегации считают, что пловцу Андрею Граничке и выступающей в настольном теннисе Виктории Сафоновой не выдали французские визы из-за того, что в их российском паспорте местом рождения указаны Севастополь и Симферополь соответственно.