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Царьград

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Путин поддержал морпехов и приказал усилить защиту судов

Путин поддержал морпехов и приказал усилить защиту судов

Владимир Путин на встрече с военнослужащими подчеркнул уникальность Военно-морского флота, высокую оценку морской пехоте в СВО и поручил усилить защиту российских судов в международных водах, сравнив нападения на них с пиратством.

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