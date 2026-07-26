Путин поддержал морпехов и приказал усилить защиту судов

Владимир Путин на встрече с военнослужащими подчеркнул уникальность Военно-морского флота, высокую оценку морской пехоте в СВО и поручил усилить защиту российских судов в международных водах, сравнив нападения на них с пиратством.
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