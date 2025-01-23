Стало известно, что долг актера Смольянинова* в России заметно вырос

Задолженность актёра Артура Смольянинова* за последние полгода увеличилась на 50 тысяч рублей. Напомним, что актёр покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), и вот теперь его долг только возрастает.
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