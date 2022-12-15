Закон, порядок, государство

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...
  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...

"Пинками их выгонять?": случай с таксистом разгневал людей в центре Владивостока

"Пинками их выгонять?": случай с таксистом разгневал людей в центре Владивостока

Поведение таксистов в центре Владивостока взбесило водителей. Видеофрагмент, снятый в районе Покровского парка, опубликовали в Tg-канале irecommend_vdk1 (18+).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх