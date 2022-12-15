"Пинками их выгонять?": случай с таксистом разгневал людей в центре Владивостока

Поведение таксистов в центре Владивостока взбесило водителей. Видеофрагмент, снятый в районе Покровского парка, опубликовали в Tg-канале irecommend_vdk1 (18+).
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