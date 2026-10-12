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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая про игру Алипа с «Краснодаром»: «Выдающийся матч, он просто уничтожил. Бороться с ним невозможно, и невозможно играть так, как он против Кордобы»

Тимур Гурцкая остался впечатлен игрой Нуралы Алипа в матче « Зенита » против « Краснодара » (3:2).

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