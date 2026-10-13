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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жеа о возможности повторить успех Вашеро в Шанхае: «Не думаю, что это чудо, когда ты каждый день упорно работаешь, но надеюсь сделать то же самое»

Как 56-я ракетка мира Артур Жеа поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.  В четвертом круге 21-летний француз обыграл 15-ю ракетку мира Якуба Меньшика – 7:6(4), 6:4.

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