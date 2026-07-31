Нижегородские предприниматели могут получить ветеринарные разрешения на ввоз товаров через платформу «Мой экспорт»

На платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД») стала доступна новая услуга: теперь пользователи смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз в Российскую Федерацию подконтрольных товаров, а также вносить изменения в ранее выданные разрешения — полностью в электронном виде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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