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Нижегородская правда

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Нижегородские предприниматели могут получить ветеринарные разрешения на ввоз товаров через платформу «Мой экспорт»

Нижегородские предприниматели могут получить ветеринарные разрешения на ввоз товаров через платформу «Мой экспорт»

На платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД») стала доступна новая услуга: теперь пользователи смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз в Российскую Федерацию подконтрольных товаров, а также вносить изменения в ранее выданные разрешения — полностью в электронном виде.

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