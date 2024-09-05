Очередная молодежная смена «Послезавтра» открылась в Подмосковье

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сентября, ФедералПресс. Сегодня, 5 сентября, в Московской области в детском оздоровительном центре партнера РЖД при поддержке Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой открылась 18-я молодежная смена проекта «Послезавтра».
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