Равил Шәрәфиев сәхнә белән хушлашты: «Бүген – соңгы сәхнәгә чыгышым, ә театр яшәсен»

20 июнь көнне «Сөясеңме, сөймисеңме.» спектакле Камал театры сәхнәсендә соңгы тапкыр уйналды. Алай гына да түгел, театрның тере легендасы, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Равил Шәрәфиев сәхнә белән хушлашты.
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