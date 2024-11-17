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Песков заявил, что контакты США и России могут состоятся

Песков заявил, что контакты США и России могут состоятся

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что переговоры между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, не планируются в ближайшее время.

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