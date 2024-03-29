Kobayashi Pharmaceutical: В Японии умер 5-й человек из-за БАДов с красным рисом В Японии выявлен пятый случай смерти среди тех, кто употреблял пищевые добавки с ферментированным рисом, который был произведён фармацевтической компанией Kobayashi Pharmaceutical.
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