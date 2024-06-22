Макрон не уйдет в отставку после выборов в парламент Франции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что действующий французский президент Эмманюэль Макрон сохранит свой пост после парламентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги
- "Вы кто такие навязывать какие-то вообще традиции?": Русским ответили за никабы и хиджабы
- Толстой: "Алма-Ата был русским городом и казахи не должны об этом забывать". Реакция Казахстана
Свежие комментарии