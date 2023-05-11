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Украинская сторона заявляет о произошедшем продвижении ВСУ примерно на 1 км на южном фланге под Артемовском

Украинская сторона заявляет о произошедшем продвижении ВСУ примерно на 1 км на южном фланге под Артемовском

Ряд Telegram-каналов российских военных корреспондентов утверждает, что на южном фланге в районе Артемовска (Бахмута) украинским формированиям удалось продвинуться на 1 километр.

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