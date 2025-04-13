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Царьград

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Британскому депутату Вере Хобхаус отказали во въезде в Гонконг впервые с 1997

Британскому депутату Вере Хобхаус отказали во въезде в Гонконг впервые с 1997

Британский депутат Вера Хобхаус столкнулась с отказом во въезде в Гонконг без объяснения причин — инцидент впервые произошел с 1997 года.

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