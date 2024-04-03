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Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы

Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы

Рассказывают историю о том, что в 70-х годах прошлого столетия после вступления Турции в НАТО, на территории которой американцы поставили ядерное оружие и подпитали её непомерную гордыню льстивыми сказками о былом величии османской империи, турки решили, что могут указывать СССР как себя вести! Они, через своего поверенного в Москве передали нашим политикам, что запретят советским кораблям проходить через Босфор.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Опять МОЖЕТ, а не пора ли хотя бы умыть 100м волной от инопланетян!!!! Хватит пугать, пора наказывать ЗЛО!
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12 час.
Виктор Полуэктов
Ну, где-то так.  Только после &quot;умывания 100-метровой волной&quot; океаническая вода получит такое мощное ионизирующее воздействие и радиоактивное заражение, что про употребление в пищу рыбы и морепродуктов придётся забыть надолго. Да и вообще встанет вопрос о выживании и сохранении здорового человечества.  Так что зло наказывать надо, конечно. Но не путём отравления жизненной окружающей нас среды.
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11 час.

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