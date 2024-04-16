для иллюстрации Пожар произошел на заводе в Скрантоне (штат Пенсильвания), где производят снаряды для Украины.
Пожар где надо пожар
Комментарии
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Надежда Белугина
Не рой яму, как говорится...
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для иллюстрации Пожар произошел на заводе в Скрантоне (штат Пенсильвания), где производят снаряды для Украины.
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