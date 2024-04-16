Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пожар где надо пожар

Пожар где надо пожар

для иллюстрации Пожар произошел на заводе в Скрантоне (штат Пенсильвания), где производят снаряды для Украины.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Не рой яму, как говорится...
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