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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Посетили заседание.

Посетили заседание.

17 апреля 2025 года на базе Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа состоялось заседание учебно-методического объединения ´Применение современных технологий обучения с использованием схемных и знаковых моделей, практико-ориентированных подходов, интегрированных технологий и игровых элементов в подготовке специалистов по эл .

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