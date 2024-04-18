Броневицкая рассказала про испытание Стаса Пьехи на «Фабрике звезд»

Певица Илона Броневицкая рассказала, что ее сыну Стасу Пьехе довелось пройти через непростые испытания на телешоу «Фабрике звезд», поскольку другие участники стали относиться к нему с недоверием из-за его известной фамилии.
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