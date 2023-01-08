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Кадыров призвал «бить по логову сатанистов в центре Киева» и «главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому»

Кадыров призвал «бить по логову сатанистов в центре Киева» и «главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому»

Рамзан Кадыров призвал «бить по логову сатанистов в центре Киева» и «главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому».

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