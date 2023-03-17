Как сделать самозастывающую глину для домашних поделок

Такая самодельная глина для лепки в отличие от других рецептур, в частности бумажной глины, не удорожая себестоимости и не увеличивая трудоемкости приготовления, очень удобна в использовании, поскольку идеально держит и сохраняет форму, очень тонко раскатывается, легко режется ножницами, длительное время хранится, не поддается процессу заплесневения, не портится от кратковременного попадания воды и т.