Бывшую дачу Брежнева на Ставрополье превратят в туристический комплекс

Бывшую дачу Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, расположенную в станице Бекешевской Предгорного округа Ставрополья, преобразуют в современный туристический санаторно-курортный комплекс, 29 октября сообщила пресс-служба краевого правительства.
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