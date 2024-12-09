Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодателей Приволжья

В Саранске прошло заседание Ассоциации законодательных органов субъектов РФ ПФО. Спикеры региональных парламентов выработали рекомендации по вопросам повышения рождаемости, а также реализации федерального закона о пробации.
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