Зрелые для зрелища

Когда я наблюдаю за начавшейся в последнее время дискуссией касательно лимита на легионеров в КХЛ, у меня возникает вопрос: а люди вообще понимают, о чем говорят? По сути, разговоры свелись к тому, какой из лимитов для нас лучше: три или пять иностранцев в заявке одной команды на матч.