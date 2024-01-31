Зрелые для зрелища

Когда я наблюдаю за начавшейся в последнее время дискуссией касательно лимита на легионеров в КХЛ, у меня возникает вопрос: а люди вообще понимают, о чем говорят? По сути, разговоры свелись к тому, какой из лимитов для нас лучше: три или пять иностранцев в заявке одной команды на матч.
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