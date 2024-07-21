Трое детей и двое взрослых пострадали в жестком ДТП с фурой под Саратовом

t.me/Юрий Юрин Пять человек пострадали в результате жесткого ДТП с фурой в Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии