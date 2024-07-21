РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Поставят у Банковой чтобы зелебобика охранять, но не поможет уже ему ни патриот, ни демократ, ни антипатриот.Зеленский заявил ...
  • Grandad
    Интересно, когда сам Байден узнал, что он не будет участвовать в выборах? И знает ли он об этом?CNN: Байден скрыв...
  • Grandad
    Так изображение рисовал отец исполнительницы. Неужели по заказу Фадеева?"Беспредел нужно ...

Трое детей и двое взрослых пострадали в жестком ДТП с фурой под Саратовом

Трое детей и двое взрослых пострадали в жестком ДТП с фурой под Саратовом

t.me/Юрий Юрин Пять человек пострадали в результате жесткого ДТП с фурой в Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх