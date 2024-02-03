Кеннеди-младший призвал Байдена вывезти войска США с Ближнего Востока

Администрация Соединенных Штатов Америки должна принять решение о выводе военного контингента государства с территории стран Ближнего Востока в том случае, если она не пытается привести к конфликту в данном регионе.
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