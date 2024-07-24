Госдума гарантировала защиту единственного ипотечного жилья от изъятия для банкротов

Госдума приняла закон, который запрещает взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота.Во втором и третьем чтении русские парламентарии приняли закон, позволяющий при банкротстве физлица не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Одно слово Белоусова - а какой эффект: Киев вспыхнул. Засекреченный бункер вскрыл "Искандер". Уничтожен полигон
- Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
- Русский удар по бункеру в Одессе: Потери огромные, британцы выдвинули требования Зеленскому. Паника нарастает
Свежие комментарии