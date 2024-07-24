Госдума гарантировала защиту единственного ипотечного жилья от изъятия для банкротов

Госдума приняла закон, который запрещает взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота.Во втором и третьем чтении русские парламентарии приняли закон, позволяющий при банкротстве физлица не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой.