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Царьград

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Госдума гарантировала защиту единственного ипотечного жилья от изъятия для банкротов

Госдума гарантировала защиту единственного ипотечного жилья от изъятия для банкротов

Госдума приняла закон, который запрещает взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота.Во втором и третьем чтении русские парламентарии приняли закон, позволяющий при банкротстве физлица не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой.

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