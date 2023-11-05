Соцфонд поможет с перерасчетом пенсий

Куда обратиться за назначением пенсий и что делать пожилым людям, которые считают, что назначенная им выплата меньше той, которую они заработали? Об этом рассказываем в совместном проекте «Парламентской газеты» и Социального фонда России (СФР): специалисты фонда отвечают на вопросы, которые поступают в наше издание от читателей.