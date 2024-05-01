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Сенат США одобрил запрет импорта низкообогащенного урана из России до 2040 года

Сенат США одобрил запрет импорта низкообогащенного урана из России до 2040 года

Документ отправлен на подпись президенту БайденуСенат США принял проект о запрете на импорт из России низкообогащенного урана.

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