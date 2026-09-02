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Пятый канал

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Как не набрать вес после 40 лет: что изменить в питании и образе жизни

Как не набрать вес после 40 лет: что изменить в питании и образе жизни

После 40 лет многие замечают, что поддерживать привычный вес становится сложнее. Одежда начинает сидеть плотнее, а несколько лишних килограммов могут появляться постепенно, хотя рацион на первый взгляд остается прежним.

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