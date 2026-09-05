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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро стал третьим бомбардиром в истории «Интера» в Серии А, догнав Ньерса, – у них по 133 гола. Впереди Меацца (197) и Лоренци (138)

Лаутаро Мартинес сравнялся со Стефано Ньерсом и вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории « Интера » в Серии А .

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