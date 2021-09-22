Защитим голос народа!

Политика как она естьПолитикаЗащитим голос народа! Сентябрь 25 14:00 - 15:00 25 сентября 2021 года состоится встреча с депутатами от КПРФ по итогам выборов в Госдуму.Вернуться к статье138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений УлановНадо уметь проигрывать.Александр Беляевну поиграйте с шулерами...........Pavel BalandinПосле "свободунавальному", Рашкин перекрасился в пидорашкина.АКАнна КислицынаЯ могу поддержать только росгвардейцев, которые наваляют, если что, этим краснопузым!Зоя БобковаСамые главные предатели России - это коммунисты, Ельцин и Горбачев. Зачем нам новые предатели у власти?Ваша СветлостьБл....! А эти просто отцы родные!:)))ИИринаСамые главные благодетели вашей преступной антисоветско-русофобской клики ,захватившей СССР -это Горбачев и Ельцин . Но и у них ,и у вас всех ,и ментальная склонность к предательству ,и полное отсутствие чувства благодарности .Макс ЧерноволРашкин опять припрётся пьяным на народный сход?Николай ДенисовСвои жирные задницы вы защитить хотите а не народ дармоеды!Житель Земли МакаренковВо сколько, в 14.00. Сяду у экрана, нельзя пропустить это шоу.ВМВиктор МихайловРашкина - в компанию к навальному ! Два сапога - пара .Strannik WeidРазогнать и вся недолгаТСТатьяна Степановада и эти 20% вызывают сомнения... кто за эту плесень голосовалКомментировать
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