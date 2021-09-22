Политика как она есть

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Защитим голос народа!

Защитим голос народа!

Сентябрь 25 14:00 - 15:00 25 сентября 2021 года состоится встреча с депутатами от КПРФ по итогам выборов в Госдуму.

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Евгений Уланов
Надо уметь проигрывать.
Александр Беляев
ну поиграйте с шулерами...........
Pavel Balandin
После "свободунавальному", Рашкин перекрасился в пидорашкина.
Анна Кислицына
Я могу поддержать только росгвардейцев, которые наваляют, если что, этим краснопузым!
Зоя Бобкова
Самые главные предатели России - это коммунисты, Ельцин и Горбачев. Зачем нам новые предатели у власти?
Ваша Светлость
Бл....! А эти просто отцы родные!:)))
Ирина
Самые главные благодетели вашей преступной антисоветско-русофобской клики ,захватившей СССР -это Горбачев и Ельцин . Но и у них ,и у вас всех ,и ментальная склонность к предательству ,и полное отсутствие чувства благодарности .
Макс Черновол
Рашкин опять припрётся пьяным на народный сход?
Николай Денисов
Свои жирные задницы вы защитить хотите а не народ дармоеды!
Житель Земли Макаренков
Во сколько, в 14.00. Сяду у экрана, нельзя пропустить это шоу.
Виктор Михайлов
Рашкина - в компанию к навальному ! Два сапога - пара .
Strannik Weid
Разогнать и вся недолга
Татьяна Степанова
да и эти 20% вызывают сомнения... кто за эту плесень голосовал

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