Профессор Миршаймер: Путин продемонстрировал сильную позицию России на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря дал понять западным странам, что он является хозяином положения в конфликте на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии