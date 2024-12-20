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Профессор Миршаймер: Путин продемонстрировал сильную позицию России на Украине

Профессор Миршаймер: Путин продемонстрировал сильную позицию России на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря дал понять западным странам, что он является хозяином положения в конфликте на Украине.

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