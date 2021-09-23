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Комиссариаты Республики Дагестан и Астраханской области завершают подготовку к осеннему призыву граждан на военную службу

Комиссариаты Республики Дагестан и Астраханской области завершают подготовку к осеннему призыву граждан на военную службу

Военные комиссариаты в Дагестане и Астраханской области начнут работу с призывниками осеннего 2021 года призыва с 1 октября текущего года.

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