Глава МИД КНР: Китай вновь примет Глобальный саммит женщин

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Во втором полугодии 2025 года в Китае вновь пройдет Глобальный саммит женщин, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.