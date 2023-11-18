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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Логинов: «Моей готовности, естественно, нет. Я не летаю в облаках, чтобы соревноваться и обыграть более молодых спортсменов»

  Сегодня чемпион мира Логинов занял 13-е место в масс-старте Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

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