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«Ты ничего не понимаешь»: Соловьев призвал Галкина не возвращаться в Россию

«Ты ничего не понимаешь»: Соловьев призвал Галкина не возвращаться в Россию

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал юмориста Максима Галкина, который в настоящее время находится в Израиле, не возвращаться в Россию.

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