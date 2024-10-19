По северным корейцам. 1. Само по себе их участие в СВО не является чем-то плохим и поскольку КНДР теперь наш военный союзник (официально), то почему бы и нет.
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По северным корейцам. 1. Само по себе их участие в СВО не является чем-то плохим и поскольку КНДР теперь наш военный союзник (официально), то почему бы и нет.
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