На Кубани бизнесу снизили ставку по займам до 0,5%

В Краснодарском крае участники Стандарта общественного капитала бизнеса получили доступ к 10 льготным займам регионального Фонда микрофинансирования со ставкой, сниженной на 0,5 процентного пункта, и суммой финансирования от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.