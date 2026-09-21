На Кубани бизнесу снизили ставку по займам до 0,5%

В Краснодарском крае участники Стандарта общественного капитала бизнеса получили доступ к 10 льготным займам регионального Фонда микрофинансирования со ставкой, сниженной на 0,5 процентного пункта, и суммой финансирования от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.
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