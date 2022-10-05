Объем расчетов Китая в юанях со странами «Пояса и пути» достиг $763,4 млрд

Расчеты Китая в юанях со странами «Пояса и пути» в 2021 году составили 5,42 трлн юаней ($763,4 млрд), что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным центрального банка страны, передает 5 октября агентство Синьхуа.