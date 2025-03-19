Добрый коп и безжалостный коп объясняют Status Civilization, куда она может засунуть свои угрозы

Семен Демин

Россия ведет бои, где гибнут российские солдаты, а делить Украину будут США. Российская элитка поплыла от очаровательной улыбки Трампа. Россию трудно победить в открытой войне, а вот используя глупость ее начальников, легко. Впрочем, и в войне с Украиной за 3 года РФ ничего не добилась, даже со своей территории не может изгнать ВСУ. Какая Одесса!