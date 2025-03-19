Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Добрый коп и безжалостный коп объясняют Status Civilization, куда она может засунуть свои угрозы

Добрый коп и безжалостный коп объясняют Status Civilization, куда она может засунуть свои угрозы

Минутка договорнячков. В рамках мордорского политического фольклора принято считать, что Главтролль обладает пожизненным реноме «доброго копа», тогда как противоположное реноме отведено имперскому сатрапу Принудителю, о котором есть множество хохм по теме «Анатольич снова завладел пультом от климатической установки» etc.

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Комментарии
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Семен Демин
Россия ведет бои, где гибнут российские солдаты, а делить Украину будут США. Российская элитка поплыла от очаровательной улыбки Трампа. Россию трудно победить в открытой войне, а вот используя глупость ее начальников, легко. Впрочем, и в войне с Украиной за 3 года РФ ничего не добилась, даже со своей территории не может изгнать  ВСУ.  Какая Одесса!
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