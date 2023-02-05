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Образовали «паровоз»: четыре автомобиля столкнулись на Приморском проспекте

Участники ДТП ищут свидетелей, чтобы определить виновника происшествия. Четыре машины врезались друг за другом днем 4 февраля на Приморском проспекте, образовав «паровоз».

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